В Лондоне состоялся самый масштабный ЛГБТ-прайд (фоторепортаж)

В этом году к мероприятию впервые официально присоединилась английская футбольная ассоциация.

В столице Великобритании Лондоне состоялся ежегодный ЛГБТ—прайд, который в этом году стал самым масштабным в истории по количеству участников.

Как сообщает «Радио Свобода», шествие началось на Портленд-плейс и дошло к зданию парламента.

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В этом году ЛГБТ-активисты отмечают юбилей важнейшего для них события — «Стоунволлського бунта» в Нью-Йорке. В ночь на 28 июня 1969 полиция намеревалась провести рейд в баре «Стоунволл-инн», известном как место сбора геев, что по тем временам было обычной практикой. Этой попытке помешало силовое сопротивление либерально настроенных жителей богемного квартала Гринвич-Вилледж. Акции протеста продолжались несколько дней.

В память о «Стоунволльськом бунте» гей-парады во всем мире обычно проводятся в конце июня-начале июля.

По мнению городского главы Лондона Садика Хана, в борьбе за равноправие «достигнут огромный прогресс, но успокаиваться рано».

В этом году к мероприятию впервые официально присоединилась английская футбольная ассоциация.