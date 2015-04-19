В Финляндии проходят парламентские выборы

После этого на основании результатов в течение следующих недель будет сформировано новое правительство страны и назначен премьер-министр, передает ТАСС.

С 8 по 14 апреля состоялось предварительное голосование, в котором приняли участие 1,3 млн человек, или 31,9% из тех, кто имеет право голоса. Явка оказалась выше, чем четыре года назад, тогда она составляла 31,2%.

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Ожидается, что после четырехлетнего перерыва к власти в Финляндии снова придут центристы. Когда в 2011 году на парламентских выборах победу одержала Национальная коалиционная партия во главе с Юрки Катайненом, партия Финляндский центр, которая до этого руководила страной на протяжении восьми лет, осталась в оппозиции.

Летом прошлого года Катайнен оставил свой пост, перейдя на работу в структуры Евросоюза. На посту премьера его сменил Александер Стубб.