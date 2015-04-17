ПАСЕ не собирается возвращать России право голоса из-за отсутствия прогресса

Вопрос пересмотра санкций в отношении российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) может быть снят с повестки дня апрельской сессии, что будет означать их продление до января 2016 года. Об этом на встрече с журналистами в Страсбурге в пятницу, 17 апреля, сообщил генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий, передает DW.de.

В январе этого года резолюцией ПАСЕ делегация России была лишена права голоса, а ее члены - права работать в руководящих органах ассамблеи и назначаться докладчиками. Санкции на представителей Госдумы были наложены из-за продолжения незаконной аннексии украинского Крыма. А также, как говорится в резолюции, из-за агрессии РФ на Востоке Украины, в частности, "поставки оружия сепаратистам и ведения тайных военных действий с участием российских военных, что является грубым нарушением устава СЕ и Минского протокола, стороной которого является Россия". В ответ на это делегация РФ покинула ПАСЕ, а ее глава Алексей Пушков заявил, что до конца года российские депутаты в Страсбург не будут приезжать.

В январской резолюции ПАСЕ сформулировано более 20 пунктов, при условии выполнения которых ассамблея обещает рассмотреть возможность отмены санкций против российской делегации во время апрельской сессии. Среди этих условий - прекращение аннексии Крыма, отзыв всех российских войск с территории Украины, приостановление поставок оружия и направления "добровольцев" на Донбасс, освобождение Надежды Савченко в течение 24 часов с момента принятия резолюции, а также вывод российских войск с территории Приднестровья и прекращение оккупации Абхазии и Южной Осетии.

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Однако во время заседания Мониторингового комитета ПАСЕ, которое состоялось в конце марта в Париже, представители всех политических групп пришли к выводу, что вопрос пересмотра санкций в отношении России не имеет смысла, поскольку отсутствие прогресса со стороны Москвы по всем пунктам, указанным в резолюции, является очевидным. Председатель комитета Штефан Шеннах обратился к Бюро ПАСЕ с просьбой снять этот вопрос с повестки дня, заменив его дебатами "Политическая и безопасностная ситуация в Украине и ее последствия".

По словам Войцеха Савицкого, во время открытия сессии 20 апреля этот вопрос будет вынесен на голосование депутатов ПАСЕ. "Только депутаты ассамблеи будут решать, заслуживает ли рассмотрения вопрос снятия санкций с российской делегации", - подчеркнул Войцех Савицкий.

Однако, как сообщил DW источник в секретариате ассамблеи, сегодня "почти со стопроцентной уверенностью можно говорить, что вопроса снятия санкции с россиян в повестке дня не будет". "Его заменят дебатами о ситуации в Украине, на которых косвенно будут обсуждать и действия России", - сказал источник, уточнив, что это будут так называемые "текущие дебаты", которые не предусматривают голосования и принятия итогового документа.

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Войцех Савицкий также напомнил, что в 16-м пункте январской резолюции ассамблея оставляет за собой право полностью аннулировать полномочия российской делегации во время июньской сессии ПАСЕ, если Россия не продемонстрирует "прогресса в имплементации Минского протокола, а также в выполнении требований и рекомендаций ассамблеи, особенно в отношении немедленного вывода российских войск с Востока Украины". "Этот вопрос ассамблея обязательно будет рассматривать в июне", - подчеркнул генсек ПАСЕ. Он также напомнил, что сейчас полномочия российской делегации действуют, а прав на участие в работе сессии и комитетах ПАСЕ депутатов Госдумы никто не лишал. "Российская делегация сама решила не принимать участия в сессионных заседаниях", - подчеркнул Войцех Савицкий.

Он также сообщил, что работа над очередным докладом Мониторингового комитета относительно выполнения Россией обязательств, которые она взяла на себя во время вступления в СЕ, фактически остановлена. Ведь российские власти не способствуют организации мониторингового визита в Москву содокладчицам комитета по вопросам России Доре Бакоянис (Греция) и Лилиан Мори Паскье.