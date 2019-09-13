В Париже самая масштабная акция за 12 лет: бастует общественный транспорт (фото, видео)

Горожане массово пересели на велосипеды.

В Париже бастует общественный транспорт. Десять из 14 веток метро закрыты, ходит только треть автобусов и трамваев. Это самая масштабная забастовка за последние 12 лет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Добраться на работу было для жителей города настоящим испытанием – давка, толкотня, автобусов не хватает. На дорогах пробки – 240 км пробок на въездах в город. В давке работают карманные воры.

Забастовка однодневная из-за пенсионной реформы. Сейчас работники общественного транспорта уходят на пенсию раньше и получают больше, а их хотят уравнять с другими. Такой забастовкой показывают, насколько их работа важна.

Парижане пересели на велосипеды, поскольку в городе работает пять служб проката.