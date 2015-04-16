Путин признал, что России не стоит ожидать быстрого снятия санкций Запада

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России не стоит ожидать быстрого решения западных стран о снятии санкций, введенных после ее вторжения в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал в ходе общения с россиянами в прямом эфире государственных каналов.

«Разговор с председателями был, я им сказал о том, что вряд ли сейчас стоит ожидать снятие санкций, потому что это вопросы чисто политического характера, это вопросы стратегического для некоторых наших партнеров взаимодействия и сдерживания нашего развития», - сказал Путин.

Читайте такжеМинистр обороны России призвал бороться с милитаризмом

«Мне кажется, напрямую это не относится к событиям в Украине, сейчас нужно выполнять Минские договорённости. Мы все делаем, чтобы выполнять, киевские власти не спешат с этим, а санкции в отношении нас сохраняются», - добавил президент РФ.

По его словам, надо «не терпеть» санкции, а использовать их для того, чтобы «выходить на новые рубежи развития».

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.