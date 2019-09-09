Трамп отменил закрытые переговоры по Афганистану

Афганский Талибан осудил решение Трампа, заявив, что американские собеседники на переговорах были довольны соглашением.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он отменил секретные переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и "основными лидерами Талибана", которые предполагалось провести в воскресенье в его резиденции в Кэмп-Дэвиде.

Трамп опубликовал серию твитов, в которых пояснил, что он немедленно отменил подготовку к встрече в резиденции в Мэриленде, после взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в Кабуле в результате которого погибли 12 человек, включая американского военного, пишет Голос Америки.

Трамп заявил, что Талибан осуществил атаку, "чтобы создать ложный рычаг давления".

Президент США отметил, что если Талибан "не может согласиться с прекращением огня в период этих очень важных мирных переговоров и даже готов убить 12 невинных людей, то у них, вероятно, нет способностей к заключению какого бы то ни было серьезного соглашения".

"Сколько еще десятилетий они готовы воевать?" – добавил Трамп.

Афганский Талибан осудил решение Трампа, заявив, что американские собеседники на переговорах были довольны соглашением, которое обе стороны выработали в Дохе, и что 23 сентября было определено датой перехода к следующему этапу - началу переговоров с другими афганскими сторонами.

В заявлении группировка боевиков также подчеркнула, что она не откажется от борьбы, и что США будут вынуждены в конце концов вернуться за стол переговоров.

Ранее в воскресенье Талибан заявил, что решение Трампа приведет к новым людским и материальным потерям для США. "Американцы пострадают больше, чем кто-либо другой из-за отмены переговоров", - заявил представитель движения Забиулла Муджахид.

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По его словам, переговоры вплоть до субботы проходили гладко, и обе стороны согласились провести межафганские переговоры 23 сентября.

Кроме того, представители Талибана заявили, что, по их мнению, США вернутся к переговорам, чтобы "окончательно доработать" соглашение, которое позволит завершить самую длительную войну с участием Америки.

Талибан заявил, что "репутация США пострадает, их противодействие установлению мира станет более заметным для всего мира, их людские и финансовые потери вырастут, а роль США в международном политическом взаимодействии будет дискредитирована еще больше".

Правительство Афганистана заявило, что не ожидает, что переговоры между США и Талибаном продолжатся "на данной стадии", после того как Трамп их внезапно отменил.

Представитель президента Гани обвинил Талибан в провале переговоров. "Мы думаем, что у Талибана была возможность войти в политическую жизнь, они упустили этот шанс, продолжая совершать насилие одновременно с переговорами со спецпосланником США в Катаре", - заявил журналистам пресс-секретарь Гани Седик Седики в воскресенье.

При этом правительство Афганистана заявило, что сохраняет приверженность "сотрудничеству с США и другими союзниками для установления прочного мира".