Американский фильм о советском разведчике отозван из проката в РФ
Американский фильм "Номер 44" о советском разведчике, расследующем убийства детей, отозван из российского проката.
Информацию об этом подтвердили в министерстве культуры РФ, передает Би-би-си. "По итогам пресс-просмотра фильма "Номер 44" в министерство культуры РФ поступили вопросы, касающиеся содержания фильма: в первую очередь - искажения исторических фактов и своеобразных трактовок событий до, во время и после Великой Отечественной войны, а также образов и характеров советских граждан той исторической эпохи", - сообщили в ведомстве.
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В российском министерстве считают, что прокат этой ленты в преддверии 70-летия победы в Великой Отечественной войне недопустим.
Отметим, премьера картины в России должна была состояться 16 апреля.