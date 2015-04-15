В Амурской области не утихают пожары, за сутки огонь охватил более 19 тысяч гектаров

Об этом сообщили в Минприроды России, передает ТАСС.

Всего в области действует 18 лесных пожаров на общей площади 23,9 тыс. га. Площадь, пройденная огнем, составила 19, 3 тыс. га.

По данным Минприроды РФ, 14 апреля силами федерального резерва и региональных лесопожарных служб в Амурской области было ликвидировано 10 лесных пожаров на площади 2,5 тыс. га.

На их тушении работали 465 человек, 79 единиц техники и 3 воздушных судна. В борьбе с пожарами задействованы 30 пожарных-десантников.

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На территории области составлено 150 протоколов об административных правонарушениях и возбуждено четыре уголовных дела по фактам возникновения лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что распространение лесных пожаров в Забайкальском крае началось еще в марте, однако к середине апреля шквалистый ветер позволил огню перекинуться на жилые дома и дачные кооперативы сразу в нескольких районах региона. По последним данным краевой администрации, всего пострадали свыше 21 тысячи человек, были уничтожены почти 500 жилых домов и дачных построек. На всей территории края действует режим чрезвычайной ситуации.