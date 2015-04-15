В Польше мотопробег путинских байкеров по территории страны назвали "особой провокацией"

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Tok FM.

"Планируемый рейд российской группы на мотоциклах "Ночные волки" через Польшу я трактую как особую провокацию", - сказала она.

По словам Копач, на заседании правительства Польши во вторник она получила информацию о том, что лидеры "Ночных волков" не просили немецкие визы для въезда на территорию государств - стран Шенгенского соглашения. Кроме того, неизвестно, обращались ли за шенгенскими визами другие участники мотопробега.

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На вопрос, заблокируют ли польские власти проезд российских байкеров через территорию Польши, премьер-министр сказала, что "окончательное решение в этом вопросе примет таможенник".

По словам Копач, министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына и министр внутренних дел страны Тереса Пиотровска будут информировать правительство в конце неделе о сложившейся ситуации.

"Если проезд мотоциклистов будет нарушать каким-либо образом нашу безопасность или, возможно, доставит полякам какие-либо неприятности, то для того и существует действующее законодательство, чтобы им воспользоваться", - сказала Копач в эфире польской радиостанции.

Ранее лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов, известный как "Хирург" назвал противников идеи их мотопробега потомками полицаев и надсмотрщиков в нацистских концлагерях, а также заявил, что не отказывается от идеи пробега.

Напомним, ранее сообщалось, что мотопробег байкеров клуба "Ночные волки", якобы посвященный "70-летию победы над нацизмом", вызвал протест среди граждан Польши, по территории которой намерены проехать мотоциклисты.