В США в аварию попали сразу шесть грузовиков и 11 легковых автомобилей (фото, видео)
14:11, 15 апреля 2015Мир
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В штате Юта более 20 человек пострадали в ДТП с участием 17 автомобилей.
В настоящий момент часть трассы все еще перекрыта / @kslmgiauque
По меньшей мере один человек погиб и 25 получили ранения в результате крупного ДТП с участием 17 автомобилей в американском штате Юта, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал KSL.
Инцидент произошел на трассе I-80 в округе Туэле. По данным местной дорожно-патрульной службы, в аварию попали сразу шесть грузовиков и 11 легковых автомобилей.
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В настоящий момент часть трассы перекрыта. Предположительно, водитель одного из грузовиков из-за плохой видимости решил снизить скорость, а ехавшие сзади него автомобили не успели затормозить. На месте ДТП работают спасатели, медики и полицейские. Ведется расследование.
В ДТП попали сразу 17 автомобилей / @kslmgiauque
Видео KSL
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