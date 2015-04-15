В США в аварию попали сразу шесть грузовиков и 11 легковых автомобилей (фото, видео)

По меньшей мере один человек погиб и 25 получили ранения в результате крупного ДТП с участием 17 автомобилей в американском штате Юта, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал KSL.

Инцидент произошел на трассе I-80 в округе Туэле. По данным местной дорожно-патрульной службы, в аварию попали сразу шесть грузовиков и 11 легковых автомобилей.

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В настоящий момент часть трассы перекрыта. Предположительно, водитель одного из грузовиков из-за плохой видимости решил снизить скорость, а ехавшие сзади него автомобили не успели затормозить. На месте ДТП работают спасатели, медики и полицейские. Ведется расследование.