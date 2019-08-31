В США после футбольного матча произошла кровавая стрельба: по меньшей мере 10 человек получили ранения

Пострадавшие - подростки в возрасте от 15 о 18 лет.

По меньшей мере 10 человек пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил (штат Алабама) в пятницу вечером.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на телеканал NBC.

Читайте такжеВ США возле университета произошла стрельба: есть убитые и раненые

По данным телеканала, инцидент произошел после футбольного матча на стадионе "Лэдд-Пибльз", который проходил между командами "ЛеФлор" и "Вилльямсон".

Полиция города подтвердила, что в результате стрельбы пострадали по меньшей мере 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет. Все пострадавшие госпитализированы, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Шеф полиции города Лоренс Баттисте отметил, что большинство пострадавших находились на стороне игроков и болельщиков команды "ЛеФлор". Он добавил, что в результате инцидента два человека были задержаны и допрошены.

At least 10 people were shot Friday night at a high school football game in Alabama.



Authorities say two people are in custody. The shooting happened at Ladd Peebles Stadium. The victims range in age from 15 to 18. pic.twitter.com/aYf7ItDC3E — JW (@itsJW96) August 31, 2019

Напомним, ранее стало известно о стрельбе в Техасе. В результате вооруженного нападения возле торгового центра в городе Эль-Пасо, штат Техас, погибли 20 человек в возрасте от двух до 83 лет. В связи со стрельбой в Эль-Пасо полиция задержала 21-летнего мужчину. Он предположительно использовал АК-47.