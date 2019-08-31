цей матеріал доступний українською

В США после футбольного матча произошла кровавая стрельба: по меньшей мере 10 человек получили ранения

09:59, 31 августа 2019
Мир
56 0
В Алабаме после футбольного матча произошла кровавая стрельба / фото foxnews.com

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на телеканал NBC.

Читайте такжеВ США возле университета произошла стрельба: есть убитые и раненые

По данным телеканала, инцидент произошел после футбольного матча на стадионе "Лэдд-Пибльз", который проходил между командами "ЛеФлор" и "Вилльямсон".

Полиция города подтвердила, что в результате стрельбы пострадали по меньшей мере 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет. Все пострадавшие госпитализированы, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

Шеф полиции города Лоренс Баттисте отметил, что большинство пострадавших находились на стороне игроков и болельщиков команды "ЛеФлор". Он добавил, что в результате инцидента два человека были задержаны и допрошены.

Напомним, ранее стало известно о стрельбе в Техасе. В результате вооруженного нападения возле торгового центра в городе Эль-Пасо, штат Техас, погибли 20 человек в возрасте от двух до 83 лет. В связи со стрельбой в Эль-Пасо полиция задержала 21-летнего мужчину. Он предположительно использовал АК-47.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #стрельба в США