Разведка США назвала реальную причину смертоносного взрыва под Архангельском

В США связали взрыв под Северодвинском с попытками достать ракету со дна моря.

Американская разведка пришла к выводу, что взрыв в Архангельской области (РФ), который привел к утечке радиации, произошел, когда российские силы пытались поднять ракету с ядерным зарядом со дна океана.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Соответствующая информация обнародована в отчете американской разведки.

"Это не был запуск оружия, в то же время, это была миссия, чтобы спасти потерянную во время предыдущих испытаний ракету", - цитируются слова человека, который ознакомился с отчетом разведки.

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Напомним,и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн во время экстренного заседания Совета безопасности ООН 22 августа потребовал от Москвы раскрыть информацию о "загадочном" взрыве, который произошел 8 августа в Архангельской области.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что взрыв ракеты в Архангельской области (РФ) связан с попытками России разработать новые ядерные вооружения.

Ранее сообщалось, что в администрации президента США Дональда Трампа вскоре заявили, что взрыв на полигоне под Северодвинском Архангельской области (РФ) был связан с испытание гиперзвуковой крылатой ракеты.

Как известно, 8 августа под Архангельском взорвалась ракета. В Росатоме заявили, что пять сотрудников корпорации погибли при испытании "нового специзделия". По официальным данным, уровень радиации в Северодвинске Архангельской области (РФ) после взрыва ракеты превысил норму в 4-16 раз.