Меркель и Путин обсудили подготовку к саммиту в "нормандском формате"

Лидеры Германии и России подчеркнули на необходимости ускорения переговоров относительно будущих контрактов по транзиту газа.

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин во время телефонного разговора договорились продолжить подготовку к саммиту в "нормандском формате".

Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого правительства.

"Относительно Украины собеседники договорились продолжить подготовку к саммиту в "нормандском формате" (Германия, Франция, Россия, Украина) с целью дальнейшей реализации Минских соглашений", - говорится в сообщении.

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Также они подчеркнули срочность ускорения переговоров относительно будущих контрактов по транзиту газа.

Отдельно они обменялись мнениями о ситуации в Сирии и обсудили ситуацию в Ливии.

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшие недели организуют саммит в "нормандском формате".

25 августа Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" (ФРГ, Франция, Россия, Украина) в ближайшее время в Париже.