Президент Южной Кореи не приедет в Москву на парад

Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении министерства иностранных дел РК, сообщает ТАСС.

По его данным, Сеул на праздничных мероприятиях в российской столице будет представлять спецсоветник президента по иностранным делам, депутат Национальной ассамблеи (парламент) Юн Сан Хён.

Читайте такжеПрезидент Чехии поедет в Москву 9 мая, но на парад Путина не пойдет

"Визит спецпосланника, который также приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, должен способствовать дальнейшему их укреплению", - говорится в сообщении МИД.

По данным южнокорейской газеты "Чосон ильбо", президент РК приняла во внимание ситуацию вокруг Украины и тот факт, что от участия в торжествах в Москве 9 мая отказались лидеры Германии, США и других стран.

Как заявил 17 марта глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров на заседании организационного комитета "Победа", "среди тех, кто подтвердил свое участие в нынешних мероприятиях, - председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Индии, ЮАР, Монголии, Вьетнама, руководители Кубы, КНДР". "Приглашения на торжества направлены главам 68 иностранных государств, а также руководителям ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы и Евросоюза", - отметил министр.