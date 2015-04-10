Премьер-министр Польши не поедет в Москву на 9 мая

Об этом в четверг, 9 апреля, сообщила официальный представитель польского правительства Мальгорцата Кидава-Блонска, передает DW.de.

По ее мнению, несмотря на отсутствие официального обоснования отказа от визита, российская сторона точно знает причину отклонений приглашений.

В настоящее время остается неизвестным, кто будет представлять Польшу на параде в Москве.

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"Мы еще посмотрим, как реагируют наши европейские партнеры", - сказала Кидава-Блонска.

Как известно, парад пройдет в Москве 9 мая, а большинство мировых лидеров отказались от его посещения.

Так, президент Польши Бронислав Коморовский объяснил свое нежелание приезжать в Москву на Парад победы тем, что в нем будет участвовать армия, которая задействована в конфликте на востоке Украины.