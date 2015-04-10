Скончался брат последнего императора Китая

Последний из остававшихся в живых братьев последнего императора последней императорской династии Китая Пужэнь скончался в пятницу в Пекине на 97-м году жизни. Об этом сообщила пекинская вечерняя газета "Фачжи ваньбао", передает ТАСС.

Пужэнь, которого также звали Цзинь Ючжи, был младшим сводным братом последнего китайского императора Пу И и считался наследником правившей в Китае с 1644 по 1912 годы маньчжурской династии Цин.

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В 1947 году Пужэнь открыл в одном из пустующих помещений своего пекинского дома начальную школу, в которой стал директором. После окончания в 1949 году в Китае гражданской войны и образования Китайской Народной Республики Цзинь Ючжи занимался преподаванием и историческими исследованиями. Несколько раз он избирался в состав пекинского городского комитета Народного политического консультативного совета Китая.