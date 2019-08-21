В Канаде медведь загрыз французского композитора

Готье записывал звуки природы в отдаленном регионе для музыкального проекта.

Композитор из Франции Жульен Готье (Julien Gauthier) погиб в Канаде в результате нападения дикого медведя.

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Об этом сообщает Huffpost. По информации полиции, тело мужчины нашли в пятницу, в окрестностях поселка Тулита, у берегов реки Маккензи.

Симфонический оркестр Бретани (Франция) опубликовал в соцсетях заявление по поводу смерти композитора, с которым сотрудничали его музыканты. Отмечается, что Готье записывал звуки природы в отдаленном регионе для музыкального проекта. Он путешествовал с ученым, которого встретил в Антарктике.

Помимо работы с симфоническим оркестром Бретани, Жульен Готье преподавал музыку в консерватории Женнвилье и сотрудничал с Парижской Филармонией.

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