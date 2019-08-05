Одной из жертв стрелка в Огайо стала его младшая сестра

Полиция застрелила нападавшего в Дайтоне в течение минуты после того, как он открыл огонь.

Сестра стрелка в Огайо, 22-летняя Меган Беттс, стала одной из девяти убитых в нападении в городе Дэйтон.

Об этом сообщила полиция в воскресенье, 4 августа, передает Би-Би-Си.

Коннор Беттс начал стрельбу в 01:07 по местному времени в районе Орегон в центре города. На нем был бронежилет, а с собой он принес дополнительные боеприпасы для своей штурмовой винтовки 223 калибра с магазином увеличенной емкости, сообщила полиция.

Полиция застрелила нападавшего в Дайтоне в течение минуты после того, как он открыл огонь.

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В ближайший госпиталь были доставлены 27 человек, с тех пор 15 - были отпущены.

Спустя несколько часов после сообщений СМИ полиция подтвердила, что нападавший - 24-летний Коннор Беттс из Беллбрука, штат Огайо.

В воскресенье полиция обыскала его дом. По данным СМИ, сестра Беттса была обнаружена мертвой в машине вместе со своим бойфрендом.

Власти говорят, что по-прежнему расследуют возможные мотивы нападения.

Согласно данным организации "Архив вооруженного насилия" (Gun Violence Archive) это 251-я стрельба с множественными жертвами в США с начала года. В эту категорию попадают инциденты, в результате которых погибают или получают огнестрельные ранения более четырех человек.

Напомним, за несколько часов до этого 20 человек были убиты в Эль-Пасо в Техасе - это нападение расследуется как "внутренний терроризм".