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В России заявили о перехвате самолета министра обороны истребителем НАТО (видео)

17:19, 13 августа 2019
Мир
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Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО / скриншот

Об этом сообщает ТАСС.

Самолет Шойгу следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву.

По данным агентства, над нейтральными водами Балтики к борту главы военного ведомства попытался приблизиться самолет НАТО F-18, однако российские летчики оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру.

Как сообщал УНИАН, американские военные истребители перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 в международном воздушном пространстве у побережья Аляски.

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Теги: #НАТО#Россия#истребители#Шойгу