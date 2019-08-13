В России заявили о перехвате самолета министра обороны истребителем НАТО (видео)

Самолет Шойгу следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27.

Истребитель страны НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.

Об этом сообщает ТАСС.

Самолет Шойгу следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву.

По данным агентства, над нейтральными водами Балтики к борту главы военного ведомства попытался приблизиться самолет НАТО F-18, однако российские летчики оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру.

Как сообщал УНИАН, американские военные истребители перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 в международном воздушном пространстве у побережья Аляски.