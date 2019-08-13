В России заявили о перехвате самолета министра обороны истребителем НАТО (видео)
17:19, 13 августа 2019Мир
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Самолет Шойгу следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27.
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО / скриншот
Истребитель страны НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.
Об этом сообщает ТАСС.
Самолет Шойгу следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву.
По данным агентства, над нейтральными водами Балтики к борту главы военного ведомства попытался приблизиться самолет НАТО F-18, однако российские летчики оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру.
Как сообщал УНИАН, американские военные истребители перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 в международном воздушном пространстве у побережья Аляски.
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