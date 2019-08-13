Мэрия Москвы не согласовала запланированный на 17 августа митинг

Причиной отказа указывается нарушение сроков подачи заявления.

Мэрия Москвы не согласовала шествие в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 17 августа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из заявителей акции, муниципальный депутат Андрей Морев.

Он разместил в фейсбуке копию ответа из департамента региональной безопасности противодействия коррупции правительства Москвы. Причиной отказа указывается нарушение сроков подачи заявления.

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Оно должно быть подано не позднее чем за 10 дней до акции, утверждают в департаменте. Но, как отметил Морев, по закону муниципальные депутаты могут подавать заявку на акцию в формате встречи с избирателями за пять дней.

«Сейчас мэрия, чтобы сбить волну протеста, применяет двойные стандарты и пытается вытеснить протест и по сути запретить проведение согласованных акций.», — написал Морев.

Как сообщает Meduza, акцию протеста 17 августа планировалось провести в формате шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

При этом 17 августа на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг Коммунистической партии РФ «За честные и чистые выборы». Партия заявляла, что не будет объединяться на этой акции с независимыми кандидатами в Мосгордуму.

Как сообщал УНИАН, по разным данным, в согласованном митинге 10 августа приняли участие от 20 до 50 тысяч человек, что сделало его самым масштабным протестом в Москве за последние годы. Были задержаны более 350 человек.