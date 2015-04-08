Россия подняла по тревоге войска на границе с Казахстаном

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

"Тяжелая мотострелковая бригада ЦВО, дислоцированная в Оренбургской области, внезапно поднята по тревоге и приступила к выполнению учебно-боевых задач", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ России снова подняты по тревоге войска – теперь на границе с Эстонией и ЛатвиейМотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения бригады совершили марш в назначенные районы на Тоцком полигоне, где проведут контрольные стрельбы из штатного вооружения и нормативы по вождению боевых машин.

К проверке привлечено более 3,5 тысячи солдат и свыше 1,2 тысячи единиц техники.