Россия подняла по тревоге войска на границе с Казахстаном

10:53, 08 апреля 2015
Мир
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В России была поднята по учебной тревоге тяжелая мотострелковая бригада, дислоцированная в Оренбургской области.

В России подняли по тревоге мотострелковую бригаду

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

"Тяжелая мотострелковая бригада ЦВО, дислоцированная в Оренбургской области, внезапно поднята по тревоге и приступила к выполнению учебно-боевых задач", - говорится в сообщении.

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К проверке привлечено более 3,5 тысячи солдат и свыше 1,2 тысячи единиц техники.

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