Россия подняла по тревоге войска на границе с Казахстаном
10:53, 08 апреля 2015Мир
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В России была поднята по учебной тревоге тяжелая мотострелковая бригада, дислоцированная в Оренбургской области.
В России подняли по тревоге мотострелковую бригаду / Владислав Белогруд, rg.ru
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
"Тяжелая мотострелковая бригада ЦВО, дислоцированная в Оренбургской области, внезапно поднята по тревоге и приступила к выполнению учебно-боевых задач", - говорится в сообщении.
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К проверке привлечено более 3,5 тысячи солдат и свыше 1,2 тысячи единиц техники.
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