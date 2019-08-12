Меган Маркл снова грубо нарушила королевский протокол - СМИ

На официальных ужинах жена принца Гарри неправильно сидит.

Невестка королевы Елизаветы II Меган Маркл, которую принц Гарри трогательно поздравил с 38-летием, в очередной раз не вписалась в правила королевского протокола.

Об этом говорится в "Сніданку з 1+1", передает "ТСН".

Поговаривают, что на королевских светских раутах герцогиня Сассекская совсем не уважает правил этикета за столом. Одна из грубых ошибок Меган – чрезмерная близость с мужем на людях.

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Как пишет DailyMail, жена принца сидит за столом официальных ужинов рядом с любимым. А это – страшное нарушение королевского протокола. Кроме этого, герцогиня нарушает еще два правила семейного поведения за трапезой.

Очередной промах – разговоры и лесть с мужем на людях. Это, по традиции британских монархов, осуждают, мол, так пара отвлекает внимание присутствующих от приема.

Не угодила Меган и в беседах с другими членами королевского семейства. По протоколу все должны говорить за столом с французским акцентом. Герцогиня Сассекская не только этого не делает, но и общается с нотками американского говора.

Насколько осуждение таких манер коснулось Меган Маркл в стенах Букингемского дворца – британская пресса не уточняет. И герцогиня к такому готова, раньше ее публично обвиняли в нарушении различных королевских правил. То Меган не удалось тактично поздравить племянника Гарри, то протокол осудил ее за неуместно подобранные украшения. Во всех случаях герцогиня предпочитает не обращать внимания на критику.