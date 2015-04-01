Соведущие Кларксона уволились из телешоу Top Gear

Они приняли решение не продлевать контракт с телеканалом ВВС, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph. Предыдущий договор потерял силу 31 марта в полночь. Как сообщил Джеймс Мэй, он не готов пока выйти на пенсию. "Мне нужно уехать на несколько дней, а потом я испеку пирог", - написал он в своем "Твиттере".

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Тем временем стало известно, что Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй решили отправиться в мировое турне со своим собственным шоу.

Как сообщает BBC News, руководство телеканала одобрило проведение выступлений при условии, что на них не будет использоваться бренд Top Gear. В ВВС уточнили, что приняли такое решение, чтобы "не разочаровать поклонников". "Это разумный подход в сложившейся ситуации", - отметил пресс-секретарь телеканала.

Как ожидается, со своим шоу коллеги выйдут на сцену в Великобритании, Австралии, Норвегии и Южной Африке. Первое выступление состоится в Белфасте (Северная Ирландия) 22 мая.

Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй отказались от съемок в программе Top Gear после того, как Джереми Кларксон был отстранен от эфира из-за конфликта с продюсером, который перерос в потасовку. По результатам внутреннего расследования, проведенного компанией, драка действительно была и ее зачинщиком оказался сам Джереми Кларксон. Несмотря на то, что мнения в руководстве корпорации на счет пребывания ведущего на ВВС разделились, гендиректор Тони Холл принял решение не продлевать контракт с ведущим.