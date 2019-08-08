В Кыргызстане парламент призывает ввести чрезвычайное положение

Резиденцию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева продолжают штурмовать.

Депутаты парламента Кыргызстана предложили ввести в стране чрезвычайное положение в связи с событиями вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Об этом сообщает ТАСС.

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«В ходе внеочередного заседания парламент предложил ввести чрезвычайное положение на территории республики», - заявил сотрудник пресс-службы.

Ранее появились сведения о начале третьего штурма резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. По свидетельствам очевидцев, там звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты.

Как сообщал УНИАН, в Кыргызстане вечером 7 августа спецназовцы пытались задержать экс-президента этой страны Алмазбека Атамбаева, были осуществлены две попытки штурма. Но бывшего главу государства так и не задержали. Силовикам помешали сторонники Атамбаева, что прибыли на место.

Вследствие столкновений при попытке силовиков задержать Атамбаева 7 августа пострадали 52 человека.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 год. Он не выдвигался на очередной срок, решив поддержать кандидата Сооронбая Жээнбекова. Но после смены власти между политиками возник конфликт. Вследствие этого члены Социал-демократической партии Кыргызстана, к которой относятся и Атамбаев, и Жээнбеков, разделились на сторонников бывшего и нынешнего президентов.