Штурм резиденции Атамбаева в Кыргызстане: количество пострадавших возросло до 52

По данным медиков, в больницах находится 31 человек, 11 из них – в медицинских учреждениях силовых структур.

Вследствие столкновений при попытке силовиков задержать бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева 7 августа пострадали 52 человека. Ранее сообщалось об одном погибшем полицейском и 45 пострадавших.

Об этом пишет Радио Свобода.

По данным медиков, в больницах находится 31 человек, 11 из них – в медицинских учреждениях силовых структур. Начальник управления внутренних дел Чуйской области Самат Курманкулов впал в кому, ему сделали две операции, еще один пострадавший находится в реанимации.

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Как сообщал УНИАН, вечером 7 августа в дом Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш близ столицы Кыргызстана прибыли бойцы спецназа для его задержания, но сторонники бывшего президента сопротивлялись. Они захватили в заложники шестерых спецназовцев, которые, по данным киргизской службы Радио Свобода, находятся в доме Атамбаева. Экс-президент призвал соратников освободить пленников, подчеркнув, что «это тоже чьи-то дети».

Сторонники Атамбаева требуют восстановить электроснабжение и связь в селе в обмен на их освобождение, сообщает киргизская служба Радио Свобода. Силовики покинули село после переговоров с соратниками бывшего президента.

В конце июня парламент Кыргызстана лишил Атамбаева статуса экс-президента, чем снял с него неприкосновенность. После этого бывший глава Кыргызстана трижды получал вызовы на допросы от следователей МВД, но на них не явился. Основные обвинения связаны с коррупцией и незаконным обогащением. Атамбаев обвинения категорически отрицает.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 год. Он не выдвигался на очередной срок, решив поддержать кандидата Сооронбая Жээнбекова. Но после смены власти между политиками возник конфликт. Вследствие этого члены Социал-демократической партии Кыргызстана, к которой относятся и Атамбаев, и Жээнбеков, разделились на сторонников бывшего и действующего президентов.