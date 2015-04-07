В нью-йоркском парке установили бюст Сноудена (фото, видео)

Местом для размещения статуи был выбран мемориал павшим в войне за независимость в парке Форт-Грин в Бруклине, пишет Лента.ру.

Изваяние, высотой около 1,2 метра и весом около 45 килограммов, было решено установить на вершине колонны-памятника в честь 11 тысяч пленных американцев, которые погибли на борту британских кораблей, превращенных во временные тюрьмы.

Памятник был водружен на вершину колонны и прикреплен к ней клеящим веществом. У ее подножия, где установлено изваяние орла, раскинувшего крылья, участники акции сложили из прикрепленных к пьедесталу букв фамилию Сноудена.

Как отмечается, бюст вписывался в окружающий ландшафт настолько хорошо, что посетители парка не заметили ничего необычного. И лишь потом администрация парка начала работы по демонтажу памятника.

Памятник был изготовлен из гипса и покрыт веществом, которое имитирует бронзовую патину, цвет которой сочетается с текстурой статуи орла у подножия колонны.

На создание бюста ушло несколько месяцев.

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Эдвард Сноуден - бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности. Летом 2013 года он передал в СМИ секретные данные о слежке за гражданами многих государств.

По данным Пентагона, он похитил 1,7 миллиона секретных документов, за что может получить до 30 лет лишения свободы, если окажется на родине. Через несколько недель после того, как он на пути из Гонконга оказался в Шереметьево, российская власть предоставила ему убежище на территории страны.