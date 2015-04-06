Латвия снова перехватила над Балтикой российский бомбардировщик
19:34, 06 апреля 2015Мир
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Патрульные самолеты вооруженных сил Латвии в понедельник поднялись на перехват над Балтийским морем российского военного самолета.
Воздушное пространство стран Балтии нарушено не было / flickr.com/photos/bubbahop
Об этом Вооруженные силы Латвии сообщают в Twitter.
"Сегодня патрульные самолеты поднялись на перехват над Балтийским морем самолета вооруженных сил РФ Су-24, который приблизился к границам Латвии", - говорится в сообщении.
При этом воздушное пространство стран Балтии нарушено не было.
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Напомним, ранее сообщалось, что для укрепления восточной границы Министерство внутренних дел Латвии планирует увеличить количество пограничников на 263 человека. Также с целью укрепления границы будут усовершенствованы информационные системы, системы сенсоров и видеонаблюдения, расширен парк транспортных средств.
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