США направили авианосец в Южно-Китайское море

Авианосец сыграет свою роль в налаживании диалога между странами, которые ведут споры вокруг архипелага Спратли.

Военное руководство США направило в Южно-Китайское море авианосец Рональд Рейган.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на издание The Hill.

"Кредо этого авианосца - мир посредством силы", - заявил командующий авианосными силами Карл Томас.

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Он отметил, что авианосец сыграет свою роль в налаживании диалога между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией и Брунеем, которые ведут споры вокруг архипелага Спратли.

"Мы просто думаем, что необходимо соблюдать международное право, а наше присутствие обеспечивает ту безопасность и стабильность, на фоне которых могут идти дискуссии между странами", - заявил Томас.

Напомним, в конце прошлого года Китай установил новую платформу в отдаленной части спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море, которая может быть использована в военных целях, сообщили в американском Центре стратегических и международных исследований.