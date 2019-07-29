У больницы, где лежит Навальный, журналиста задержали во время прямого эфира (видео)

На данный момент полиция задержала как минимум 20 человек.

У московской больницы № 64, куда госпитализировали российского оппозиционера Алексея Навального, полиция начала задерживать людей.

Об этом сообщает «Дождь».

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На данный момент полиция задержала как минимум 20 человек. В частности, во время прямой трансляции задержали корреспондента «Дождя». По его словам автозак кружит около больницы, в него подсаживают все новых задержанных. Также задержан корреспондент «Сноба» Никита Павлюк-Павлюченко.

Видео задержания можно посмотреть здесь.

Задержан корреспондент «Дождя» Даниил Сотников у больницы, в которой госпитализирован Навальный. ОМОН жестко разогнал собравшихся pic.twitter.com/YtUNmcErs9 — Ann (@IfSoAnn) July 28, 2019

Утром 28 июля политик Алексей Навальный был госпитализирован из спецприемника. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявила, что Навального госпитализировали с диагнозом «острая аллергическая реакция». Врач Алексея Навального Анастасия Васильева, которая лечила его в 2017 году, назвала причиной госпитализации политика «действия неопределенных химических веществ».

Напомним, Симоновский суд Москвы 24 июля приговорил Навального к 30 суткам административного ареста на основании протокола, составленного по факту повторного нарушения правил проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП) из-за акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля.