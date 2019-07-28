На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров дизтоплива

Пока что распространению нефтепродуктов препятствуют погодные условия.

На юге Чили произошел разлив нефтепродуктов, в окружающую среду попало около 40 тысяч литров дизельного топлива.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные источники.

"Инцидент произошел на терминале крупнейшей горнодобывающей компании страны CAP, расположенном на острове Гарелло в 250 км от города Пуэрто-Наталес", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту происшествия для устранения последствий аварии направлены два судна.

Как отмечают местные власти, распространению топлива препятствуют погодные условия.

"Нам нужно дождаться прибытия наших средств, чтобы сформировать собственное представление о том, что там происходит", - отметил глава морского управления региона Рональд Бааш.

Власти начали административное расследование.