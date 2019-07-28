На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров дизтоплива
10:08, 28 июля 2019Мир
81 0
Пока что распространению нефтепродуктов препятствуют погодные условия.
Иллюстрация / REUTERS
На юге Чили произошел разлив нефтепродуктов, в окружающую среду попало около 40 тысяч литров дизельного топлива.
Читайте такжеВ Канаде сошли с рельсов 37 вагонов-цистерн с нефтью (видео)
Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные источники.
"Инцидент произошел на терминале крупнейшей горнодобывающей компании страны CAP, расположенном на острове Гарелло в 250 км от города Пуэрто-Наталес", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к месту происшествия для устранения последствий аварии направлены два судна.
Как отмечают местные власти, распространению топлива препятствуют погодные условия.
"Нам нужно дождаться прибытия наших средств, чтобы сформировать собственное представление о том, что там происходит", - отметил глава морского управления региона Рональд Бааш.
Власти начали административное расследование.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter