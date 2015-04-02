На Кубе заработал американский сервис бронирования жилья

С момента официального объявления о налаживании отношений между США и островным государством это первый случай полноценного выхода американского бизнеса на кубинский рынок, передает Би-би-си.

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В течение почти 50 лет экономические санкции, введенные США, не позволяли американским компаниям работать на Кубе.

Однако в этом году администрация президента США Барака Обамы объявила о серьезном смягчении ряда санкций.

Уже сейчас, задавая в поиске на Airbnb местоположение Куба, можно обнаружить более 1000 возможностей забронировать жилье.