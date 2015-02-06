США намерены открыть на Кубе свое посольство

Такое намерение американских дипломатов вызвано тем, что в апреле в Панаме начнется Всеамериканский саммит, в ходе которого президент США Барак Обама намерен встретиться со своим кубинским коллегой Раулем Кастро впервые с 2013 года, передает ZN.UA со ссылкой на Reuters.

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Впрочем, кубинские власти с разрешением на открытие представительства американского внешнеполитического ведомства в Гаване пока не спешат. Для полного возобновления дипломатических отношений они, среди прочего, требуют от США возврата земли, на которой расположена военная база Гуантанамо.

Как известно, в декабре 2014 года США и Куба спустя 50 лет возобновили дипломатические отношения.