Второй пилот А320 искал информацию о способах самоубийства и механизмах безопасности двери в кабине

Второй пилот разбившегося во Франции А320 перед крушением лайнера искал в Интернете информацию о способах самоубийства.

Об этом сегодня сообщил журналистам представитель прокуратуры Дюссельдорфа, передает ТАСС.

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Следователи обнаружили в квартире Андреаса Лубица планшетный компьютер. Изучив историю интернет-поиска, они выяснили, что он отправлял соответствующие запросы. Его также интересовала информация о работе механизмов безопасности двери, ведущей в кабину пилотов.