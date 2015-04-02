Второй пилот А320 искал информацию о способах самоубийства и механизмах безопасности двери в кабине
17:39, 02 апреля 2015Мир
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Следователи обнаружили в квартире Андреаса Лубица планшетный компьютер и изучили историю интернет-запросов.
REUTERS
Второй пилот разбившегося во Франции А320 перед крушением лайнера искал в Интернете информацию о способах самоубийства.
Об этом сегодня сообщил журналистам представитель прокуратуры Дюссельдорфа, передает ТАСС.
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Следователи обнаружили в квартире Андреаса Лубица планшетный компьютер. Изучив историю интернет-поиска, они выяснили, что он отправлял соответствующие запросы. Его также интересовала информация о работе механизмов безопасности двери, ведущей в кабину пилотов.
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