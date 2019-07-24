В Филиппинах собака ценой cвоей жизни спасла ребенка от кобры (видео)

Четырехлетняя собака Майли получила смертельный укус и умерла.

В филиппинском городе Кидапаван, в провинции Котабато, собака ценой cвоей жизни спасла ребенка от ядовитой кобры.

Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал таблоид Daily Mail.

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На кадрах, снятых 19 июля, видно, как к жилому дому подползла кобра, но навстречу ей выбежала двухлетняя белая такса по кличке Мокси и черный пес Майли, которые схватили змею зубами и оттащили от входной двери. По словам хозяев, в помещении спала их годовалая дочь Скай.

После двухминутной схватки кобра погибла. Четырехлетняя собака Майли получила смертельный укус и тоже умерла. Мокси выжила, но ослепла от змеиного яда.

По словам хозяина дома Хайме Селим, он и его супруга во время инцидента были на работе, а за ребенком следила прислуга.

«Когда мы приехали, домработница показала нам видеозапись и рассказала, что случилось. Мы очень гордимся нашими собаками. Я так им благодарен, что они спасли жизнь Скай. Нам будет не хватать Майли», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в российском Новосибирске засняли на видео бездомную собаку, которая отвязала поводок породистого пса от забора.