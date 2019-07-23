Южная Корея пообещала России жесткий ответ при повторном вторжении в воздушное пространство

Сеул передал сообщение секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву.

Южная Корея пообещала России жесткий ответ в случае повторного нарушения военными самолетами РФ своего воздушного пространства.

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Как сообщает агентство Yonhap, директор департамента по нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чунг Эу-йонг передал сообщение секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву.

"Мы серьезно относимся к инциденту. Если такой акт повторится, Южная Корея примет гораздо более жесткие меры", - отметил Чунг Эу-йонг.

Ранее УНИАН сообщал, что во вторник, 23 июля, российский военный самолет дважды вторгся в воздушное пространство Южной Кореи над Восточным морем. На перехват были направлены южнокорейские истребители, которые произвели предупредительные выстрелы.

Япония также подняла истребители в воздух из-за инцидента с российскими и южнокорейскими самолетами.