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Южная Корея пообещала России жесткий ответ при повторном вторжении в воздушное пространство

15:22, 23 июля 2019
Мир
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Российский военный самолет возле Японии и Южной Кореи / REUTERS

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Как сообщает агентство Yonhap, директор департамента по нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чунг Эу-йонг передал сообщение секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву.

"Мы серьезно относимся к инциденту. Если такой акт повторится, Южная Корея примет гораздо более жесткие меры", - отметил Чунг Эу-йонг.

Ранее УНИАН сообщал, что во вторник, 23 июля, российский военный самолет дважды вторгся в воздушное пространство Южной Кореи над Восточным морем. На перехват были направлены южнокорейские истребители, которые произвели предупредительные выстрелы.

Япония также подняла истребители в воздух из-за инцидента с российскими и южнокорейскими самолетами.

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Теги: #Россия#Южная Корея#воздушное пространство#нарушение воздушного пространства