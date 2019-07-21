США разрабатывают международную морскую операцию по обеспечению свободы навигации на Ближнем Востоке

В рамках операции Sentinel будет поддерживаться безопасное судоходство в акватории Персидского залива, Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов и Оманского залива.

Центральное командование Вооруженных сил США (Centcom) разрабатывает международную морскую операцию Sentinel для "обеспечения свободы навигации" в свете недавних событий в регионе Персидского залива.

Об этом говорится в заявлении командования, находящегося в подчинении американского Министерства обороны, сообщает Deutsche Welle.

"Целью операции Sentinel является обеспечение стабильной обстановки на море, обеспечение безопасного судоходства и снижение напряженности в международных водах в акватории Персидского залива, Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов и Оманского залива", - подчеркивается в заявлении.

Данная мера позволит заинтересованным странам в условиях более тесной координации усилий осуществлять сопровождение судов, ходящих под их флагами.

При этом в Centcom подчеркивают, что для успеха инициативы потребуются "вклад и руководство региональных и международных партнеров" США. Вашингтон координирует свои усилия на этом направлении со своими союзниками в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

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19 июля шедший под британским флагом нефтяной танкер Stena Impero был задержан «Корпусом стражей исламской революции» (КСИР) в Ормузском проливе по обвинению в нарушении правил международного судоходства. Лондон пригрозил Тегерану серьезными последствиями в случае, если Иран в ближайшее время не освободит танкер.

Речь не идет о военном вмешательстве, подчеркнул глава британского МИДа Джереми Хант. По его словам, Лондон ищет дипломатическое решение ситуации. Кроме того, Великобритания рекомендовала своим судам временно отказаться от маршрутов в акватории региона, заявила представитель британского правительства.

Как сообщал УНИАН, 4 июля в проливе Гибралтар был задержан иранский супертанкер с нефтью по подозрению в ее незаконных поставках в Сирию. В Тегеране настаивают на незаконности перехвата танкера. Впоследствии Верховный суд Гибралтара разрешил задержать иранский супертанкер на 14 дней. В ответ в Тегеране угрожали зеркальными мерами - перехватить британский корабль. 19 июля суд на Гибралтаре определил удерживать танкер еще 30 дней.

10 июля СМИ сообщали, что пять иранских катеров "Корпуса стражей исламской революции" пытались захватить британский нефтяной танкер British Heritage во время его перехода из Персидского залива в Ормузский пролив. Позже эту информацию подтвердили в британском правительстве.

Кроме того, 19 июля Иран задержал танкер Mesdar, который шел под флагом Либерии. Впоследствии стало известно, что Тегеран его отпустил. В то же время в Иране заявили, что Mesdar был остановлен в Ормузском проливе, проверен и выслан в международные воды.