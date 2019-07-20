Иран захватил британский танкер: реакция стран Европы

Лондон угрожает Тегерану серьезными последствиями из-за задержанного танкера.

Великобритания пригрозила Ирану серьезными последствиями, если Тегеран в ближайшее время не освободит британский нефтяной танкер, задержанный иранскими военными в пятницу, 19 июля, в Ормузском проливе.

Читайте такжеСША заявили о сбитии иранского беспилотника в Ормузском проливе, Иран не отразится на

"Мы совершенно четко заявили, что, если ситуация скоро не разрешится, она будет иметь очень серьезные последствия", - подчеркнул глава МИД Великобритании Джереми Хант. В то же время он уточнил, что не имеет в виду военное вмешательство: "Мы ищем дипломатические пути выхода из ситуации". По словам Ханта, он уже обсудил задержание танкера с госсекретарем США Майк Помпео, пишет “Немецкая волна”.

В тот же день Джереми Хант созвал экстренное совещание чрезвычайного комитета COBRA (Cabinet Office Briefung Room A), чтобы обсудить, как помочь персоналу задержанного танкера. По ее итогам представитель британского правительства заявила, что Лондон по-прежнему обеспокоен "неприемлемыми действиями Ирана, которые являются явным вызовом международной свободе судоходства", и рекомендует британским судам временно отказаться от маршрутов в этой акватории.

"Мы продолжаем поддерживать контакт с нашими международными партнерами и планируем дальнейшие встречи в выходные дни", - добавила она.

Нефтяной танкер Stena Impero шел под британским флагом, но принадлежит шведской компании Stena Bulk. Его задержали представители Корпуса стражей исламской революции по обвинениям в нарушении международных правил судоходства. Однако они так и не уточнили, какие именно правила нарушила команда судна.

По информации Ханта, среди членов экипажа танкера являются "представители разных стран, но на его борту нет британских подданных".

Тем временем захваченный танкер прибыл к иранскому порту Бендер-Аббас, где он будет находиться в ожидании расследования. В портовом управлении страны утверждают, что британский танкер столкнулся с иранским рыболовным судном и проигнорировал сигналы его экипажа. Также, по этим данным, танкер не перевозил никакого груза.

По утверждениям Тегерана, иранские рыбаки известили об инциденте морскую охрану, которая и остановила танкер и сопроводила его к порту Бендер-Аббас, информирует иранское агентство Isna.

Кроме того, в пятницу сообщалось, что Иран задержал второй танкер Mesdar, который шел под флагом Либерии. Впоследствии стало известно, что Тегеран его отпустил, и танкер продолжил свой путь. В то же время в Иране заявили, что Mesdar был остановлен в Ормузском проливе, проверен и выслан в международные воды. Судовладелец подтвердил, что танкер остановили на короткое время, но затем отпустили, после чего он покинул территориальные воды Ирана.

Германия призвала Иран немедленно освободить британский танкер и заявила о своей солидарности с Лондоном. Соответствующее заявление распространило в субботу, 20 июля, министерство иностранных дел страны.

"Федеральное правительство резко осуждает задержание двух торговых судов в Персидском заливе", - отмечается в заявлении пресс-секретаря немецкого МИД. "Это неоправданное вмешательство в гражданское судоходство, что еще более опасно обостряет и без того напряженную ситуацию", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

К призыву Германии присоединилось министерство иностранных дел Франции, которое заявило о своей обеспокоенности в результате увлечения британского танкера и также объявило о своей солидарности с Лондоном.

Напомним, 4 июля в проливе Гибралтар был задержан иранский супертанкер с нефтью по подозрению в незаконном снабжении Сирии. В Тегеране настаивают на незаконности перехвата танкера. Впоследствии Верховный суд Гибралтара разрешил задержать иранский супертанкер на 14 дней. В ответ в Тегеране угрожали зеркальными мерами - перехватить британский корабль. 19 июля суд в Гибралтаре постановил удерживать танкер еще 30 дней.

10 июля СМИ сообщали, что пять вооруженных иранских лодок "Корпуса стражей Исламской революции" подозревались в попытке захвата британского нефтяного танкера British Heritage во время его перехода из Персидского залива до Ормузского пролива. Позже эту информацию подтвердили в британском правительстве.