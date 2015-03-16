СМИ: Адвокат Дадаева заявил о наличии у его клиента алиби

Его адвокат Иван Герасимов сообщил РБК, что его доверитель в момент убийства находился в другом месте.

По словам адвоката Герасимова, в Москву Дадаев приезжал наездами по личным делам и оставался в столице по несколько дней. В ночь убийства Немцова Дадаев хоть и находился в Москве, но был совершенно в другом месте, рассказал защитник.

Более конкретные детали адвокат сообщить пока отказался.

Ранее о наличии алиби заявлял другой фигурант дела — Темирлан Эскерханов. На заседании Басманного суда Москвы, который решал вопрос об его аресте, он сообщил, что в момент убийства был в ночном клубе, где работает охранником.

Читайте такжеДадаев заявил о пытках - правозащитницаЕго адвокат Роза Магомедова подтвердила, что у стороны защиты есть видеозапись с камеры наблюдения, где видно, что за пять минут до убийства Немцова Эскерханов был на работе, и чтобы добраться оттуда до Москворецкого моста в центре Москвы, даже на машине требуется более 15 минут.

Адвокат Хамзата Бахаева Софья Рубасская также заявляла, что ее доверитель находился в другом месте и это может подтвердить его супруга, вместе с которой он был. Но его конкретное местонахождение адвокат не раскрыла. Остальные фигуранты дела, братья Анзор и Шагид Губашевы, отрицают вину, но про алиби пока ничего не говорят.