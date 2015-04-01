В СК РФ сообщили о трех обвинительных приговорах по делу "Боевой организации русских националистов"

Ранее СК РФ сообщил о четырех осужденных - Вячеславе Исаеве, Максиме Баклагине, Юрии Тихомирове и Михаиле Волкове, передает Русская служба Би-би-си.

Согласно новому сообщению, Юрий Тихомиров не попал в число получивших обвинительный приговор.

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Кроме того, дела Баклагина и Исаева по статье "участие в экстремистском сообществе" подлежат прекращению по истечению срока давности.

По данным Следственного комитета, обвиняемые по делу БОРН причастны к убийствам адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, а также судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, лидеров антифашистских движений Федора Филатова, Ильи Джапаридзе и Ивана Хуторского, спортсмена Муслима Абдуллаева, фигуранта процесса "Черных ястребов" Расула Халилова и таксиста Соса Хачикяна.

Ранее УНИАН сообщал, что в МВД РФ признали, что часть российских националистов воюет в Украине на стороне боевиков.