The Washington Post: из-за враждебных отношений Саудовской Аравии и России Египет застрял между двумя странами

В статье Адама Тейлора под названием «Из-за враждебных отношений Саудовской Аравии и России Египет застрял между двумя странами», опубликованной в американской газете The Washington Post, пишется о том, что на собрании лидеров арабских стран в Шарм-эш-Шейхе на этих выходных президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси зачитал письмо от Владимира Путина. «Мы поддерживаем арабские народы в их стремлении обеспечить безопасное будущее и призываем их решать все возникающие проблемы мирно, без какого-либо иностранного участия», – говорилось в послании президента РФ, как сообщило новостное агентство Sputnik.

Эти комментарии участники собрания восприняли довольно плохо, особенно представители Саудовской Аравии, которые обвинили российского лидера в лицемерии. «Он говорит о проблемах на Ближнем Востоке так, как будто Россия не влияет на эти проблемы», – сказал принц Сауд аль-Фейсал, министр иностранных дел Саудовской Аравии, сразу же после того, как было зачитано письмо.

Во все более сложной сети альянсов на Ближнем Востоке и в более отдаленных местах, комментарии Фейсала подчеркивают то, что существует раскол, на который стоит обратить внимание. Египет и Саудовская Аравия – важные союзники; в данный момент они являются партнерами в совместной арабской военной интервенции в Йемене, где поддерживаемые Ираном шиитские повстанцы свергли правительство. А под руководством Ас-Сиси Египет сблизился с Москвой и отдалился от Вашингтона.

Но что касается Саудовской Аравии – верного союзника США и могущественного арабского государства, управляемого суннитами, – ее отношения с Россией сильно ухудшились за последние годы. Это важная линия разлома в коалиции, образованной суннитскими государствами для противодействия влиянию Ирана, шиитской сверхдержавы в регионе – и, вероятно, не единственная.

Напряженные отношения между Саудовской Аравией и Россией

Исторически сложилось так, что Саудовская Аравия всегда была на стороне Вашингтона, а не Москвы. Прочная связь между двумя странами установилась в 1945 году, когда президент США Франклин Рузвельт встретился с первым королем Саудовской Аравии Абдул-Азизом ибн Саудом сразу после окончания Второй мировой войны. Тогда как у России не было дипломатических отношений с Саудовской Аравией с тех пор как Иосиф Сталин закрыл посольство Советского Союза в Саудовской Аравии в 1938 году.

Дипломатические отношения были восстановлены после распада Советского Союза, а в 2007 г. Путин стал первым российским лидером, который совершил официальный визит в Саудовскую Аравию. Но за последние годы железная политическая поддержка России режима Башара аль-Асада в течение всего сирийского конфликта вызвала серьезные разногласия между двумя странами.

Наиболее очевидным свидетельством конфликта между двумя странами стала цена на нефть. Многие посторонние наблюдатели предполагают, что Саудовская Аравия, возможно, пользуется тем, что может наводнить рынок нефтью, чтобы причинить вред экономике России, которая также является нефтедобывающим гигантом, и благодаря этому заставить Москву меньше поддерживать Асада. «Если цена на нефть может принести мир в Сирию, я не вижу причин, по которым Саудовская Аравия могла бы перестать пытаться достичь соглашения», – сказал в прошлом месяце один саудовский дипломат в интервью New York Times.

Сам Путин видит политический фактор в основе низких цен на нефть, которые, по мнению экспертов, намного больше навредили России, чем экономические санкции, введенные Соединенными Штатами и их союзниками. «Политическая составляющая всегда присутствует в определении цен на нефть», – сказал Путин в ноябре. «Кроме того, в некоторые моменты кризиса начинает казаться, что именно политика преобладает при определении цен на энергоносители».

Можно провести интересную историческую аналогию. Когда в конце 1980-х годов отношения между Саудовской Аравией и Советским Союзом очень сильно ухудшились, как считали некоторые, саудовцы наводнили рынки дешевой нефтью по просьбе президента США Рональда Рейгана. Достоверность этих утверждений вызывала сомнения, но если это правда, то можно предположить, что Саудовская Аравия готова использовать экономические рычаги для достижения политических целей – особенно при поддержке Соединенных Штатов.

Тем временем между Египтом и Россией отличные отношения

У Египта с Россией гораздо более длительные отношения: русские цари поддерживали православных христиан в Египте еще в XVI веке. Советский Союз был главным сторонником нейтралистского, антиимпериалистического правительства Гамаля Абдель Насера, обеспечивая военную и политическую поддержку. На этих выходных в статье в Washington Post говорилось о том, что Египет под руководством Насера фактически самостоятельно вторгся в Йемен в 1960-е годы – и это вторжение, которое поддерживал Советский Союз, было настолько ужасным, что его назвали «египетским Вьетнамом».

После смерти Насера отношения стали более напряженными, поскольку Анвар Садат и Хосни Мубарак занимали более прозападную позицию и вели к этому страну. Когда Мубарака свергли в 2011 году, все усложнилось еще больше. В 2012 году Мухаммед Мурси был избран президентом Египта при поддержке «Братьев-мусульман». Затем, год спустя, Ас-Сиси свергнул Мурси, устроив переворот, как считают многие, и расправился с Братьями-мусульманами.

Отношения с Соединенными Штатами стали напряженными, и администрация Обамы на третий раз отказалась предоставить военную помощь Египту, а также задержала доставку военной техники. Тем временем Египет ищет альтернативных союзников, и Россия, чьи отношения с Западом значительно ухудшились, была очевидным выбором. С тех пор дружеские отношения между Путиным и Ас-Сиси стали более очевидными после нескольких официальных визитов.

Россия была не просто экономическим спасательным кругом для Египта. Как отметила журналист Washington Post Эрин Каннингем, то, как Кремль подавил исламистское восстание в Чечне, возможно, понравилось египтянам, среди которых вновь преобладают националистические настроения. С другой стороны, отношение Москвы к исламским меньшинствам является одним из многих вопросов, которые вызывают разногласия между Россией и Саудовской Аравии.

Когда партнеры не согласны

После этих выходных Саудовская Аравия и Египет стали двумя самыми важными представителями арабских военных сил, созданных для вмешательства в соседних государствах. Эту коалицию многие считают ответом суннитов на вмешательство шиитов на всем Ближнем Востоке, при этом Саудовская Аравия активнее всех выступает против международных усилий Тегерана.

Тем не менее, раскол между суннитами и шиитами является лишь одним из целого ряда факторов, которые эта арабская группа должна будет учесть. Союзы и соперничество на Ближнем Востоке сейчас вызывают много проблем, и поэтому становятся все более опасными. Угроза, которую для арабских стран представляет суннитский экстремизм, является еще одним важным фактором, как и отношения с Россией и другими внешними силами.

Саудовская Аравия стала основным финансовым спонсором для Египта в последние годы, и некоторые полагают, что Ас-Сиси так неистово поддерживает военные действия в Йемене из чувства долга. Но Саудовская Аравия не является единственным союзником Египта, и Ас-Сиси, возможно, пока еще не готов отказаться от своих отношений с Путиным.