Financial Times: Санкции против России нужны не только Украине, но и самому ЕС

Москва и европейские правые радикалы, которых она использует, нацелены подорвать европейский порядок и процветание на континенте.

Владимир Путин не скрывает свое презрение к западному либерализму. Так же и его правые друзья в Европе не держат в тайне свое восхищение президентом России и его политикой. Каждая из сторон активно отрицает, что эта связь выходит за пределы политических взглядов и выливается в скрытое российское финансирование правых радикальных сил. Однако, правительства стран ЕС, их спецслужбы и судебные следователи не верят этим заверениям.

Об этом пишет Financial Times, напоминая, что на прошлой неделе стало известно о том, что Милане открыли дело о международном случаи коррупции. Это произошло после того, как BuzzFeed опубликовал статью о том, что правящая в Италии партия «Лига» хотела получить десятки миллионов евро от нелегальной сделки с российской нефтяной компанией. Лидер партии Маттео Сальвини, который играет ключевую роль в необычном популистском правительстве страны, отрицает, что сделал что-то незаконное.

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Если обсуждение соглашения и происходило, оно ни к чему не привело. Однако, итальянский случай тревожно похож на грязные дела, которые вели лидеры австрийской «Партии свободы» с Москвой. Они тоже обсуждали с российской стороной финансовую поддержку для австрийской политической силы. Скандал привел к краху правящей коалиции в Вене, которую сформировала «Партия свободы».

Взаимные симпатии между Кремлем и европейскими правыми радикалами не должны затмить тот факт, что российское вмешательство в политику ЕС идеологически патогенное кроме того, что аморально.

В отличие от советских времен, когда Москва возлагалась лишь на «полезных идиотов» в западных коммунистических партиях, Россия под руководством Путина сотрудничает с правыми и левыми радикалами, а также с движениями, направленными против истеблишмента. Москва наращивает связи и собирает компрометирующие материалы на ключевых политиков. Каждую неделю волны пропаганды и фальшивых новостей льются из путинской России в страны ЕС.

Цели вполне прозрачны: посеять раскол в европейском обществе, деморализовать общество, подорвать веру в либеральные политические системы и ценности, продвигать русофильские тенденции и подорвать объединенный фронт, который ЕС создал против Москвы после аннексии украинского Крыма в 2014 году и начала российской войны против Украины на Донбассе.

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Для справедливости стоит заметить, что проблемы европейских демократий, так же как и американской, в основном «доморощенные». Россия не создала их, она их только эксплуатирует. Более того, в странах, таких как Италия, желание сблизиться с Москвой присуще не только правым радикалам, хотя «Лига» зашла дальше, чем кто-либо другой, подписав пакт о сотрудничестве с партией «Единая Россия». Оно распространено во всем политическом спектре и пользуется поддержкой итальянского бизнеса тоже. Вместе с тем, ось антилиберализма, которая объединяет Россию, европейских правых радикалов, президента США Дональда Трампа, представляет угрозу для умеренного европейского политического порядка и благосостояния европейских обществ. Правительства ЕС, его институты и юридические системы могут и должны постараться, чтобы отбить эти атаки.

Прежде всего, они не должны колебаться с привлечением правых политиков и партий к ответственности, если они нарушают закон в финансовом поле или любом другом. Во-вторых, они должны создать более сильные, более систематические меры для противостояния дезинформации, которую распространяют Россия и внутренние правые радикалы. А также нужно научить граждан распознавать фальшивые новости. И наконец санкции ЕС против России должны оставаться в действии до тех пор, пока Москва не прекратит дестабилизацию Украины. Защита европейской свободы, процветания и образа жизни требует жесткого отпора как правым радикалам, там и вмешательству России.