Скандал в Австрии: встреча вице-канцлера с россиянкой была инсценирована – СМИ

Встречу организовали четыре человека, мотивом которых была личная месть Штрахе и неприятие политики ультраправой Партии свободы.

Австрийская пресса обнародовала детали съемок и слива прессе скандального видео с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, что привело к развалу коалиции и досрочным выборам в Австрии.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на австрийский таблоид Kronen Zeitung.

Согласно их данным, встреча лидера австрийских ультраправых Штрахе с племянницей российского олигарха на Ибице в 2017 году была детально спланированной инсценировкой, который организовали четыре человека. К организации встречи причастны адвокат из Вены, детектив и двое экспертов по вопросам безопасности, которые специализируются на промышленном шпионаже. Их мотивом якобы была личная месть Штрахе и неприятие политики ультраправой Партии свободы.

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Как сообщает издание, они получили информацию о личной жизни политика от его бывшего охранника. "Племянница" российского олигарха оказалась боснийский студенткой, которую, по данным издания, подобрали так, чтобы она соответствовала вкусам австрийского политика. Сообщается, что девушка знает четыре языка, в том числе идеально говорит по-русски. Она изучает сельскохозяйственные науки в Боснии. За один день актерской игры ей платили якобы от 6 до 7 тысяч евро.

Встреча состоялась на проверенной вилле на Ибице, которую уже использовали для тайных операций. Планирование и проведение аферы стоило ее создателям 400 тысяч евро. Сначала они предлагали партиям и крупному строительному концерну приобрести видео за 1,5 миллиона евро, но те отказались.

В 2019 году в игру вступило неназванное немецкое общество, имеющее счета в одной из налоговых гаваней. Тот факт, что к покупке видео причастна немецкая арт-группа "Центр политической красоты", категорически отвергается.

В итоге видео было куплено обществом за 600 тысяч евро. Средства выплатили золотыми монетами крюгерранд. После этого семь фрагментов видео были переданы немецким изданиям Spiegel и SZ. Пока других источников, подтверждающих версию издания Kronen Zeitung об инсценировке нет.

Напомним, 17 мая немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel обнародовали видео, на котором вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе и Иоханн Гуденус, председатель фракции АПС в австрийском парламенте в июле 2017 году на вилле на острове Ибица обсуждают возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung неизвестной женщиной. Эта встреча, очевидно, была организована как ловушка для Штрахе. Вскоре после этого в Австрийской партии свободы заявили, что все министры от этой партии покинут правительство Австрии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу, 18 мая, предложил как можно быстрее провести в стране досрочные парламентские выборы из-за скандала вокруг вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.