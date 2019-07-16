Накрыла одеялом и села сверху: украинку в Израиле приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство ребенка в детсаду

Гражданка Украины признала вину, поэтому получил меньший срок, чем требовала прокуратура.

В Израиле суд признал виновной в убийстве ребенка и приговорил гражданку Украины Инну Скибенко к 17 годам заключения.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Инна Скибенко работала помощницей воспитателя в детском саду. Год назад во время "тихого часа" женщина задушила полуторагодовалую Ясмин Винта – ребенок не хотел засыпать, и нянька прикрыла его одеялом, села сверху и начала играть на мобильном телефоне. Когда она сбросила одеяло, девочка не подавала признаков жизни.

Скибенко признала свою вину, поэтому получил меньший срок заключения, чем требовала прокуратура. Родители убитого ребенка с решением суда не согласны – они считают вердикт суда слишком мягким.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 24-летний парень во время ссоры с ножом набросился на свою мать. Женщина уже была мертва, а он продолжал наносить удары, после чего бросил орудие убийства и скрылся.