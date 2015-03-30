Личные данные Обамы и Путина были случайно разглашены перед саммитом G20 в Брисбене

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Guardian.

При этом австралийская организация не стала извещать мировых лидеров о происшедшей утечке, так как сочла, что электронное письмо, содержавшее персональные данные, было стерто и риска дальнейшего разглашения информации нет.

"Личная информация, которая подверглась разглашению, включала имя, дату рождения, форму обращения, должность, гражданство, номер паспорта, номер визы и подтип визы 31 лидера (премьер-министров, президентов и занимающих аналогичные должности), которые принимали участие в саммите группы 20", - сообщает The Guardian. Сотрудник иммиграционного ведомства 7 ноября 2014 года по ошибке послал эти данные организаторам футбольного Кубка Азии. Это произошло из-за неправильного заполнения адресной строки электронной почты.

The Guardian отмечает, что среди участников ноябрьского саммита 2014 года в Брисбене, личные данные которых были направлены не по адресу, были президент США Барак Обама, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Индонезии Джоко Видодо, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

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В распоряжение The Guardian попало сообщение, которое австралийское иммиграционное ведомство направило в австралийскую комиссию по защите права на неприкосновенность личных данных. Как говорится в нем, "маловероятно, что эта информация стала достоянием общественности". Руководство погранично-иммиграционной службы Австралии отмечает, что других личных данных в ошибочно отправленном электронном письме не содержалось.

Сообщается, что сотрудник оргкомитета Кубка Азии, получивший письмо по ошибке, исключил его из своего почтового ящика и очистил папку, в которой содержались исключенные сообщения.