Изгнание с саммита G20 стало для Путина болезненным ударом – российский политик

Об этом пишет гражданский активист из России, российский политик и один из создателей Партии 5 декабря Роман Доброхотов в колонке в журнале «Новое Время».

В частности, Доброхотов заявляет, что Путин связывал с саммитом большие ожидания и изгнание президента РФ стало серьезным ударом как для Кремля, так и для него самого.

«Оформив «развод» с Западом, Путин решил пойти по советскому пути и найти союзников в третьем мире. Москва резко повысила интенсивность контактов с Латинской Америкой и некоторыми азиатскими странами, прежде всего – Китаем», - пишет Доброхотов.

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Он также добавляет, что если бы Путин ограничился бы только аннексией Крыма, все могло бы получится иначе.

«Но пребывая в иллюзии своей невероятной популярности, он не заметил, как зашел слишком далеко. И, прилетев в Брисбен, вдруг обнаружил, что его там никто не ждет, кроме коалы с печальным взглядом", - пишет политик.

Полный текст интервью Владимира Вятровича читайте в выпуске журнала "Новое время" 21 ноября.