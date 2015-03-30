В Нью-Йорке 20 человек застряли на "верхушке" американских горок

Из-за поломки "американских горок" около 20 посетителей вынуждены были провести четверть часа в не самых благоприятных условиях на высоте около 20 метров, сообщает РИА Новости.

Как передает телеканал CBS, спасатели эвакуировали людей. На телекартинке видно, как они аккуратно спускаются вниз по рельсам, держась за перила. Никто не пострадал.

Причина поломки горок, которые были построены 88 лет назад и когда-то были самыми высокими в США, пока неизвестна. По предварительным данным администрации парка, произошел некий "технический сбой", который предполагается устранить уже в ближайшее время.

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Многие из тех, кто оказался в заточении на высоте 20 метров, являются давними поклонниками этого аттракциона под названием "Циклон" и катались на нем сотни раз. "Мы сразу поняли, что происходит что-то не то, потому что вагончик стал ехать медленнее", — сказала одна из посетительниц.

Парк открыл очередной сезон в воскресенье. Предполагается, что до 22 мая он будет работать только по выходным, а в летний период — каждый день.