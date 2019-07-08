Die Welt: Россия слаба, но Путину удается «тягаться» с Западом по одной причине

Российскому автократу наплевать на правила, и именно поэтому Европа и США никак не могут понять, что с ним делать

Как такое государство как Россия, обладающая самой большой территорией в мире, но еле дотягивающее в экономических показателях до Италии, вообще может все больше подрывать и давить на демократический Запад? Ведь последний имеет сильную экономическое и технологическое преимущество. Однако, Москве, несмотря на это, все равно удается расшатать глобальный порядок, который в значительной степени определяют западные ценности. Как такое могло произойти?

Как пишет Die Welt, вряд ли причина в мнимой «силе» российского правительства при Владимире Путине. И большой ядерный арсенал, которым можно запугивать других, здесь ни при чем. Виновата, скорее всего, беспомощность самого Запада в вопросе, как разобраться с таким российским вызовом.

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Американский политолог и эксперт по вопросам России Ангела Стент подробно описывает в своей новой книге то, как Москва превратилась в заклятого врага Запада в глобальной политике. И путь к этой ситуации «был вымощен западными иллюзиями». Ведь долгое время в Европе и США верили, что рано или поздно Россия придет к системе, ориентированной на рыночную экономику. Она должна была интегрироваться в созданный после Холодной войны либеральный порядок, основанный на правилах. Но Путин видит в нем инструмент Запада, нацеленный на то, чтобы доминировать над Россией.

«Путина больше интересует власть и величие, а не правила», - считает Стент.

Он снова играет на российском национализме, для которого национальное «величие» равносильно возможности доминировать над более слабыми государствами. И этот национализм стимулируется верой в своеобразную «особую миссию» России. Так Путину удалось превратить свою бедную страну в международного игрока, который пытается расширить свое влияние на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке.

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Но несмотря на все успехи во внешней политике, режиму Путина приходится иметь дело со все более острыми внутренними проблемами, такими как дефицит модернизации, стремительное сокращение населения и этнические конфликты. Неопределенность нависает и над будущим после действующего российского автократа. Однако, последний смог превратить эту страшную неизвестность в свою пользу и сделать ее своим наиболее опасным инструментом.

«По сути Путин держит под контролем своих граждан с помощью полной безнаказанности и отсутствия правил», - пишет немецкое издание.