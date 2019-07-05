Путин и Папа Римский обсудили ситуацию в Украине

Понтифик и его гость говорили также о ситуации в Сирии и Венесуэле.

Украина была одной из тем личной беседы Папы Римского Франциска с президентом России Владимиром Путиным.

Это подтвердили в официальном сообщении Ватикана.

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Кроме Украины, понтифик и его гость говорили также о ситуации в Сирии и Венесуэле. Отдельной темой была жизнь католической церкви в современной России.

"Ватиканский пресс-центр информирует, что во время искренних разговоров стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений, дополнительно скрепленных сегодняшним подписанием протокола о взаимопонимании", - отмечается в сообщении.

Встреча между Франциском и Путиным длилась час, как это и было запланировано. Однако президент РФ на нее опоздал.

Как сообщал УНИАН, в Риме община украинцев выступила против официального визита российского президента Владимира Путина в итальянскую столицу.

Протест украинцев состоялся в историческом центре Рима, на площади Бокка делла Верита, под лозунгом "Остановим путинскую агрессию в Украине". Полсотни представителей сообщества выкрикивали лозунги: Putin go home; "Путин, руки прочь от Украины!".