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Украинцы в Риме вышли на акцию протеста против Путина

20:41, 04 июля 2019
Политика
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Украинцы решили напомнить властям Италии, что в Европе идет война, инициированная Путиным / фото: radiosvoboda.org

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Протест украинцев состоялся в историческом центре Рима, на площади Бокка делла Верита, под лозунгом "Остановим путинскую агрессию в Украине". Полсотни представителей сообщества выкрикивали лозунги: Putin go home; "Путин, руки прочь от Украины!".

"Диктатор, оккупировавший часть независимого государства, не достоин такого приема на высоком уровне, как ему устраивает Италия. Выглядит, в Италии забыли, что в Европе идет война, а ее инициатором является именно Путин", – отметил во время выступления глава Христианского общества украинцев Италии Олесь Городецкий.

Он призвал итальянских политиков наконец-то проявить солидарность в отстаивании интересов Украины и призвать российского президента придерживаться буквы международного права и вывести с Донбасса российские войска и оружие.

Как сообщал УНИАН, 4 июля в Риме с официальным визитом находится российский президент Владимир Путин. В Ватикане он провел встречу с папой Римским Франциском, на которую опоздал.

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Теги: #Италия#Путин