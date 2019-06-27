Ломается шасси, слышны крики: пассажир снял жесткую посадку АН-24 в России (видео)

На кадрах видно, как самолет подлетает к посадочной полосе, но при приземлении у него ломаются шасси.

Пассажир снял на видео аварийную посадку самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в аэропорту в Нижнеангарске.

Ролик был опубликован в YouTube.

Автор ролика снимал происходящее через иллюминатор. На кадрах видно, как самолет подлетает к посадочной полосе, но при приземлении у него ломаются шасси. В салоне самолета слышны крики.

Как сообщал УНИАН, в российском городе Нижнеангарска при аварийной посадке пассажирского самолета Ан-24 погибли два пилота, еще семь человек пострадали.

Самолет авиакомпании "Ангара" утром 27 июня вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ, но во время полета у него отказал один из двигателей. Экипаж решил вернуться в аэропорт.

При посадке Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров, столкнулся с зданием очистных сооружений и загорелся.